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Balıkesir’de 4 Araçlı Kaza: 2 Ölü

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BALIKESİR’DEKİ KAZA

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinin kırsal Karaçam Mahallesi’nde, saat 15.30 civarında, kimliği henüz tespit edilmeyen sürücülerin dahil olduğu 4 otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER

Diğer sürücülerin kazayı bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Güllü Çoban’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayrıca, kazada yaralanan 11 kişi, çevredeki hastanelere ambulanslarla götürüldü. Yaralılardan Esma Sağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARALILARIN DURUMU

Kazadan etkilenen yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Jandarma, kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

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