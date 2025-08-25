Balıkesir’de Art Arda depremler Meydana Geldi

DEPREMİN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) aktardığı verilere göre saat 21.58’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı çevre illerde de hissedilebiliyor. Depremin hemen ardından saat 22.00’de 4,2 büyüklüğünde başka bir sarsıntı kaydedildi ve ardından saat 22.14’te yine 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

AFAD’DAN YAPILAN AÇIKLAMA

AFAD’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar ifade edildi: “Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00’de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada saha taramalarının başladığını duyurdu. Yerlikaya, “Balıkesir Sındırgı’da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir.” dedi.

VALİ’DEN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya platformunda paylaştığı mesajda, “Sındırgı ilçemizde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTE YAŞANAN DİĞER DEPREM

Bölgede daha önce 10 Ağustos’ta, merkez üssü Sındırgı olan 6,1 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiği biliniyor. Bu tarihten sonra bölgede zaman zaman artçı depremler meydana geliyor.