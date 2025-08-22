Balıkesir’de Deprem Oldu! AFAD Duyurdu

Gündem

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ VE BÜYÜKLÜĞÜ

Balıkesir’de bir deprem gerçekleşti. İzmir, Manisa ve çevresindeki illerde hissedilen bu sarsıntı, vatandaşlarda önemli ölçüde panik yarattı. AFAD, depremin merkez üssünün Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olduğunu ve büyüklüğünün 4.3 olarak belirlendiğini açıkladı.

PANİK VE ETKİLERİ

Sarsıntının ardından birçok kişi, evlerinden dışarı çıkmak zorunda kaldı. Deprem sonrası yaşanan bu panik, bölge sakinleri arasında endişeli anlara sebep oldu. Olayın ardından yetkililer, halkı soğukkanlı olmaya ve resmi açıklamaları takip etmeye çağırdı.

BM, Gazze’de Kıtlık İlan Etti

Gazze'nin bazı bölgelerinde, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması verilerine dayanarak ilk kez kıtlık durumu resmen duyuruldu.
Musk, Eski Twitter Çalışanlarına 500 Milyon Dolar Ödeyecek

Elon Musk, Twitter'daki yaklaşık 6 bin işçiye toplamda 500 milyon dolarlık tazminat ödemeyi kabul etti. Anlaşma, temyiz mahkemesi duruşmasından önce gerçekleşti.

