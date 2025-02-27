Balıkesir’de Kuyumcu Soygunu Girişimi

SOYGUNCUNUN MASKELİ SALDIRISI

Balıkesir’in Karesi ilçesi Hisariçi Mahallesi’nde, bir kuyumcu dükkanı maskeli ve silahlı bir soyguncunun saldırısına uğradı. Örcüler Caddesi, Basın Sokak’ta bulunan Tanju Kaymaz’a ait kuyumcuya giren saldırgan, vitrinde bulunan altınları almayı denedi. Yapılan araştırmalar sonucunda soygunu gerçekleştiren kişinin E.G. olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yakalanan E.G., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Soygun girişimi, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, E.G.’nin kuyumcuya girdikten kısa bir süre sonra cebinden çıkardığı tabancayı iş yeri çalışanına doğrulttuğu ve ardından sırt çantasını uzatarak altınları içine doldurmasını istediği görüldü. Şüpheli, daha sonra vitrine yönelerek altınları çantasına doldurdu. Ancak, kaçmaya çalışırken beklenmedik bir sorun ile karşılaştı. Elindeki çantanın sapı, tezgahtaki dolabın kapağına takılınca kısa süreli bir panik yaşayan soyguncu, çantayı kurtarıp hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan E.G.’nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.