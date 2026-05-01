Balıkesir’de Yolcu Otobüsü Devrildi: Üç Ölü, 31 Yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere 31 kişi yaralandı.

KAZA KÜLEFLİ KAVŞAĞI’NDA GERÇEKLEŞTİ

Kaza, sabaha karşı 03.30 sıralarında Külefli Kavşağı’nda gerçekleşti. Tekirdağ’dan İzmir istikametine doğru seyir halindeki 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.

ÇEŞİTLİ EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olayın ardından acil durum ekipleri, sağlık, itfaiye ve polis birimleri kaza bölgesine intikal etti. Ekipler, otobüste bulunan yolculara kaza yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirdi.

KAYBOLANLARIN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Kaza sonucunda yaşamını yitirenlerin isimleri, Nezire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert olarak belirlendi. Ayrıca 1 kişi ağır yaralı olmak üzere toplamda 31 kişi yaralanarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

