Balıkesir’deki Artçı Sarsıntılar Ne Anlama Geliyor?

DEPREM ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, 10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, “Bu büyüklükte depremin sebebiyet vermeyeceği artçı sarsıntılar yaşanıyor” açıklamasını yaptı. Alan, ayrıca 729 hasar gören bina nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yeni yerleşimler için çalışma başlattığını belirtti. Fakat bunun öncesinde çok detaylı jeolojik, jeoteknik ve jeofizik çalışmaların yapılma zorunluluğunu vurguladı. Aksi halde, bugün inşa edilecek binaların bir olası depremde çökeceğini ifade etti.

FAY HATTI HAREKETLİLİĞİ

Sındırgı’daki depremin artçıları devam ederken, Alan, bölgedeki hareketliliği ANKA Haber Ajansı’na değerlendirerek, deprem kaynaklı fayın Akşehir’den başlayıp Sındırgı’ya uzanan bir fay zonunda olduğunu aktardı. “Ancak bu depremden sonra bu büyüklükte depremin sebebiyet vermeyeceği artçı sarsıntılar yaşanıyor” diyen Alan, bölgedeki farklı nitelikteki fayların da deprem üretmeye başladığına dair tespitlerin bulunduğunu ifade etti. Alan, bölgenin jeolojik yapısının yeniden dikkate alınması gerektiğini, çünkü çok sayıda fayın o bölgede aktif olduğunu belirtti.

BÜYÜK DEPREM RİSKİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Daha büyük bir depremin oluşup oluşmayacağına yönelik soruya cevap veren Alan, “Daha büyük deprem oluşturmayacağını söyleyebiliriz,” diye yanıtladı. Geçmişe atıfta bulunarak Gediz ve Simav depremlerinin 1970’li yıllarda bu fayın uzantısında meydana geldiğini hatırlattı. Ayrıca, mart ayından bu yana Simav fay zonunun güneydoğu ucunda bir aktivite olduğunu söyledi. “Umarım daha büyük bir deprem meydana gelmez,” dedi.

BÖLGENİN JELOJİK YAPISINA GEREK VAR

Alan, son olarak, yaşanan bu depremlerin İstanbul depremini tetiklemeyeceğini belirterek, “6,1’lik bir deprem balans ölçüsünde orta büyüklükte bir depremdir ve genellikle az hasara yol açar,” dedi. Ancak yapılan hasar tespitinde 729 binanın ağır hasar gördüğünü açıkladı. Balıkesir Sındırgı Savaştepe bölgesinin jeolojik ve tektonik yapısının incelenmesi gerektiğini vurguladı. AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, MTA Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK gibi kurumların işbirliğiyle bu bölgenin ayrıntılı jeolojik analizlerinin yapılması gerektiğini savundu. “Yer seçim çalışmalarına başlamadan önce detaylı çalışmaların yapılması gerekiyor,” ifadesini kullandı. Aksi takdirde, bugün inşaatı yapılan binaların ileride daha büyük sorunlar yaratabileceğini dile getirdi.