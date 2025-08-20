Balıkesir’deki Artçı Sarsıntılar Ne Anlama Geliyor?

DEPREM SONRASI ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme dair açıklamalarda bulundu. Alan, bu büyüklükte bir depremin ardından “Bu büyüklükte depremin sebebiyet vermeyeceği artçı sarsıntılar yaşanıyor” dedi. Ayrıca, 729 binanın hasar görmesi sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yeni yerleşimler için yer çalışmalarına hızlı bir şekilde başladığını ifade etti. Ancak, bu çalışmalar öncesinde mutlaka ayrıntılı jeolojik, jeoteknik ve jeofizik incelemelerin yapılması gerektiği vurgusunu yaptı. Aksi takdirde, inşa edilecek binaların olası depremlerde çökebileceğini belirtti.

FAİZ BÖLGESİNDEKİ TEKTONİK HAREKETLİLİK

Alan, depremin kaynağı olan fayın Akşehir’den başlayıp Sındırgı’ya kadar uzanan fay zonunda bulunduğunu ifade etti. Bu deprem sonrası, “büyüklükte depremin sebebiyet vermeyeceği artçı sarsıntılar yaşanıyor” dedi. Odak noktası çözümlerine göre bölgedeki farklı fayların da deprem ürettiğine dair tespitler olduğunu kaydetti. Bu durumun, Batı Anadolu’nun iç kısımlarında “İzmir, Balıkesir zonu” olarak tanımlanan jeolojik yapıların kesişim noktasında oluştuğunu belirtti. Geçmişte de bu bölgede ufak çaplı depremlerin yaşandığını ancak 6,1’lik depremden sonra, bölgenin tektonik yapısının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

GEÇMİŞ DEPREM ÖRNEKLERİ

Hüseyin Alan, daha büyük bir depremin oluşup oluşmayacağıyla ilgili soruya, “Daha büyük bir deprem oluşturmayacağını söyleyebiliriz” yanıtını verdi. Ancak geçmişte Gediz ve Simav gibi öne çıkan depremlerin varlığını hatırlattı. 1970’li yıllarda 7 ve üzeri büyüklükte depremlerin yaşandığını belirtti. Ayrıca, 2002 yılında fayın uzantısında meydana gelen depremleri de hatırlatarak, fay zonunun Sındırgı’ya kadar uzandığını dile getirdi. Mart ayından bu yana Simav fay zonunun güneydoğu ucunda bir sismik aktivite bulunduğunu ve bunun sonrasında 6,1 büyüklüğündeki depremin olduğunu aktardı.

BİNALARIN İNŞAATI İÇİN ARAŞTIRMALAR ŞART

Yaşanan depremlerin İstanbul depremini tetikleme ihtimali olmadığına dikkat çeken Alan, “6,1’lik bir deprem, tüm dünyada orta büyüklükte, hatta küçük bile sayılabilecek bir deprem” dedi. Gelişmiş ülkelerde bu boyuttaki depremlerin genelde hasar vermediğini ifade etti. Bununla birlikte, Bakanlığın yaptığı açklamada 729 binanın yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü belirtildi ve bu durumun küçük depremlerde bile ülkemizde önemli kayıplara yol açtığını vurguladı. Bölgenin jeoloji ve tektonik yapısının detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini ifade etti. Alan, AFAD ve diğer ilgili kurumların ortaklaşa olarak bölgenin jeofizik yöntemlerle ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. Bu incelemelerin yapılmadan yer seçim çalışmalarına başlanmaması gerektiğini, aksi takdirde 729 binanın gelecekte de hasar görebileceğini ifade etti.