Balıkesir’deki Artçılar Gelenbe Fayı Tetikliyor!

DEPREM SONRASI ARTÇI ŞOKLARIN DEVAMI

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin etkileri hâlâ sürüyor. Bölgedeki artçı sarsıntılar devam ederken, uzmanlardan dikkat çeken değerlendirmeler yapılıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı şokların Gelenbe fayının da tetiklendiğini” ifade etti. Sözbilir, Sındırgı depremindeki ana şok sonrasında 4,8 büyüklüğünü bulan 100’ün üzerinde artçı sarsıntı yaşandığını belirtti.

ARTÇI ŞOKLARDAKİ FARKLILIKLAR

Artçı şoklarındaki farklılıkların dikkate değer olduğunu vurgulayan Sözbilir, “Bu artçı şokların bir kısmının odak mekanizma çözümü, ana şoktan farklı çıkıyor” dedi. Ayrıca, “Depremin sismik kaynağını oluşturan kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı ve eğim atımlı normal fayın aktivitesinden sonra, doğrultu atımlı fayın da sisteme katıldığı ve deprem üretmeye başladığı değerlendirilmektedir” açıklamasında bulundu.

GELENBE FAYINDAKİ ETKİLER

Sözbilir, artçı şokların yalnızca Simav fay zonundaki fayları değil, aynı zamanda “Gelenbe fayı” olarak bilinen kuzey-güney doğrultulu ve doğrultu atımlı fayın da tetiklendiğini açıkladı. Gelenbe fayı, Akhisar’dan başlayarak Bigadiç’e kadar uzanan ve uzun zamandır pasif olan bir fay niteliği taşıyor. Türkiye genelinde toplamda 485 diri fay bulunduğu belirtiliyor.