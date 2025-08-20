Balıkesir Depremini İzleyen Artçı Sarsıntılar

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçen pazar akşamı saat 19.53’te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Bu deprem, sadece Balıkesir’i değil, İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova gibi Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki birçok ili de şiddetli bir şekilde etkiledi. Depremin ardından ilçe merkezinde bir bina, kırsal mahallelerde ise metruk olanlar da dahil 12 bina olmak üzere toplam 16 bina yıkıldı. İlçe merkezindeki yıkılan binada 81 yaşındaki Nihat Önbaş yaşamını yitirdi.

ARTÇILARIN GÜCÜ

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki güncel durumu değerlendirdi. Sözbilir, 6,1 büyüklüğündeki ana şoktan önce yaşanan irili ufaklı depremlerin sayısının 4 bini geçtiğini belirtti. “En büyük artçılar 4.5, 4.6 büyüklüğünde. Bu depremin özelinde artçı sarsıntılar 5 büyüklüğüne kadar çıkabilir” dedi. Sözbilir, depremlerin çoğunun Sındırgı Fayı üzerinde gerçekleştiğini, bir kısmının ise güneydeki dağlık alanlarda meydana geldiğini ifade etti.

FAY HATLARININ DURUMU

Sözbilir, Gelenbe Fayı’na da dikkat çekerek, “Sındırgı, Simav Fay zonunun en batı ucu. Deprem, bu fay zonunun batısında, Gelenbe Fay zonunun üzerinde gerçekleşti. Bu fay, Sındırgı Fayı’na dik pozisyonda bulunuyor ve depremlerin hepsi, Gelenbe Fayı üzerinde meydana geliyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, depremlerin batıya geçmediğinin altını çizen Sözbilir, Gelenbe Fayı’nın bir bariyer görevi gördüğünü ve depremlerin doğuya doğru kaydığı bir modelin ortaya çıktığını ifade etti. “En batıda bir kırılma gerçekleşiyor. Ondan sonraki artçılar daha doğuda yaşanıyor” ifadesini kullandı.