Balıkesir Sındırgı’da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 09.41’de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,1 olarak kaydedildi. Depremin yerin 6,84 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

DEPREM KISA SÜRELİ PANİK YARATTI

Yaşanan bu deprem, bölgede kısa süreli paniğe sebep oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı aktarıldı. Yetkililerin, bölgede gelişmeleri yakından takip ettiği ifade ediliyor.

UZMANLARDAN TEDBİR UYARISI

Uzmanlar, küçük ölçekli depremlerin bile bölgedeki fay hatlarının hareketliliğini gösterdiğini belirterek, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğinin altını çiziyor.