Balıkesir Sındırgı’da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

balikesir-sindirgi-da-4-1-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 09.41’de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,1 olarak kaydedildi. Depremin yerin 6,84 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

DEPREM KISA SÜRELİ PANİK YARATTI

Yaşanan bu deprem, bölgede kısa süreli paniğe sebep oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı aktarıldı. Yetkililerin, bölgede gelişmeleri yakından takip ettiği ifade ediliyor.

UZMANLARDAN TEDBİR UYARISI

Uzmanlar, küçük ölçekli depremlerin bile bölgedeki fay hatlarının hareketliliğini gösterdiğini belirterek, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğinin altını çiziyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

TFF Kuver Zammı Cezasıyla Gündemdeki Restoran

Zorunlu bahşiş ve kuver uygulamasının kaldırılmasının ardından Michelin yıldızlı bir restoranın menüsüne yaptığı zam, haksız fiyat artışı olarak tespit edildi ve işletmeye büyük bir ceza verildi.
Gündem

Hyundai İzmit Fabrikasında Elektrikli Ioniq 3 Üretimine Başlıyor

Hyundai, İzmit'te üretilecek Ioniq 3'ü Nisan'da Milano Tasarım Haftası'nda tanıtacak. Araç, 2026 sonbaharında Avrupa'da satışa sunulacak, üretimin %80'i yurtdışına ihraç edilecek.
Gündem

Yıldız Holding Destek Sağlıyor Gastronomi Liseleri Projesi’ne

Yıldız Holding, Erzurum'da Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 200 kişilik öğrenci yurdunun inşası için Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği protokolü imzaladı.
Gündem

Dev Bankadan Altın Ve Bitcoin Fiyat Tahminleri

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar devam ederken, altın değer kazanırken Bitcoin önemli bir düşüş yaşadı. Analizler, iki varlık arasındaki fiyat farkının arttığını gösteriyor.
Gündem

Erzincan Depremi Uzmanlardan Değerlendiriliyor

Erzincan Kemah'ta 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlar, bu olayın Kuzey Anadolu Kırığı'ndaki gerilim boşalımı olduğunu, büyük bir depremin habercisi olmadığını açıkladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.