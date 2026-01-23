Balıkesir Sındırgı’da 5.2 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

balikesir-sindirgi-da-5-2-buyuklugunde-deprem-gerceklesti

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİNE GÖRE DEPREM

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem 11.3 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı, özellikle Balıkesir merkezi ve çevre ilçelerinde etkisini gösterdi.

PANİK HAKİM OLDU

Gece saatlerinde gerçekleşen deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli bir paniğe yol açtı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, sarsıntıyı hissettiklerine dair paylaşımlar gerçekleştirdi.

İNCELEME SÜRÜYOR

AFAD ve yerel yetkililer, bölgede sürdürülen incelemelerde bulunuyor. Şu ana dek herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediği öğrenildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

