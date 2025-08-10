Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem. 1 kişi hayatını kaybetti, 29 yaralı

AFAD, Balıkesir’de Deprem Gerçekleştiğini Duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Ağustos saat 19.53’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu belirtti. Depremin etkisi, İstanbul, İzmir, Kütahya, Yalova, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya ve Tekirdağ’da hissedildi. Sarsıntının yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. AFAD, depremin ardından büyüklüğü 3.0 üzerinde 20 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı. Vatandaşlara, hasarlı binalardan uzak durmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Başkan Akın: 1 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yıkılan bir binanın enkazı altında kalan 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Balıkesir Yakınlarındaki Faylar

Edremit Fay Zonu, Edremit Körfezi ile Kazdağı yükselimi arasında yer alıyor ve doğu ucundan kuzey doğu ve güney doğu doğrultusunda uzanıyor. Havran – Balıkesir Fay Zonu, Edremit ile Balıkesir arasındaki 120 km uzunluğa sahip. Öte yandan, Yenice-Gönen Fayı, Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içindedir ve Bekten Fayı da bu faya bağlıdır. Edincik Fayı ise Bandırma Körfezi’nin kuzeybatısındaki alanları kapsamaktadır.

Manisa Valiliği: 6 Vatandaşımız Yaralandı

Manisa Valiliği, Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki 6,1 büyüklüğündeki depremin Manisa’da 6 vatandaşın hafif yaralanmasına neden olduğunu açıkladı. Valilikten gelen bilgiye göre, Akhisar’a bağlı Akkocalı Mahallesi’nde 3’ü kullanılmayan 8 tek katlı evin hasar gördüğü, ayrıca diğer bazı mahallelerde de hasarların meydana geldiği belirtildi. Valilik, yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu: Ulaşım Yapılarında Sıkıntı Yok

Ulaşım ve haberleşme konusuna ilişkin bilgi veren Uraloğlu, “Ulaşım yapılarında; karayolu, demiryolu ve havaalanında bir sıkıntı yok” açıklamasında bulundu. Ayrıca, internet tabanlı haberleşmenin önemine vurgu yaptı ve “Yardım ekiplerinin çalışmalarını desteklemek için mesajlaşmayı tercih edelim” dedi.

AFAD: Afet Müdahale Planı Devreye Alındı

AFAD, deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) devreye alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, bölgede çalışmaları koordine etmek için intikal etti.

Google, Deprem Uyarısı Gönderdi

Android telefonlara, Balıkesir’deki 6,1 büyüklüğündeki deprem anında Google’ın deprem uyarı sistemi bildirimleri gönderdi.

AKOM: İstanbul’da Olumsuzluk Yok

İstanbul’da deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirten AKOM, saha ekiplerinin tarama çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Bakan Kurum: Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sahada hasar tespit çalışmaları yapıldığını belirtti. “Hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz” diyerek, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ekledi.

Bakan Yerlikaya: Enkaz Altındaki Çalışmalar Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sındırgı’daki yıkılan binada bir kişinin kurtarıldığını, başka birinin kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Ayrıca, kırsalda yıkılan binalar olabileceğine de dikkat çekti ve sosyal medyadaki yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Akın: Şu Ana Kadar Can Kaybı Yok

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, henüz can kaybı olmadığını belirtti. Ekiplerin arama kurtarma faaliyetlerine hızla devam ettiğini ifade eden Akın, kriz masası oluşturduklarını da söyledi.

İBB Daire Başkanı: Resmi Uyarılara Uyulmalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün, bölgedeki yurttaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı: Yaralıların Tedavileri Sürüyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremde yaralanan 4 vatandaşın tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikelerinin olmadığını bildirdi.