Balıkesir Sındırgı’da Depremler Oldu

DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) duyurduğu verilere göre saat 21.58’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, etraf illerde de hissediliyor. Depremin hemen ardından 22.00’da 4,2 büyüklüğünde bir başka sarsıntı kaydedildi. Saat 22.14’te de 4,2 büyüklüğünde yeni bir deprem gerçekleşti.

AFAD’DAN YAPILAN AÇIKLAMA

AFAD’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00’de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.” ifadeleri yer aldı.

Bakan Yerlikaya’DAN GÜNCELLEME

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saha taramalarına başlandığını belirtirken, “Balıkesir Sındırgı’da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir.” dedi.

VALİ USTAOĞLU’NDAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Sındırgı ilçemizde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTEKİ DEPREM OLAYLARI

10 Ağustos’ta merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti. Bu tarihten bu yana bölgede zaman zaman artçılar yaşanıyor.