Balkanlardan Sağanak Yağış Geliyor!

İSTANBUL’DA YAĞIŞLI HAVA ETKİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) kentin Balkanlar’dan gelen yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirdi. AKOM tarafından yapılan açıklamada, yağışların yarın sabah erken saatlerden itibaren Silivri ve Çatalca gibi batı bölgelerinden başlayarak öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli olarak etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Yağışların 28 Mayıs Çarşamba gününe kadar devam etmesinin beklenildiği ifade edildi.

ANKARA VE İZMİR’DE HAVA DURUMU

Üç büyükşehirde hava durumu ile ilgili bilgiler veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Ankara’da yarın yağışlı havanın etkili olacağını belirtti. Tekin, öğle saatlerinde başlayacak gök gürültülü sağanağın gün boyunca süreceğini ve başkentte salı ve çarşamba günleri yağış beklenmediğini söyledi. “Sıcaklıklar yarın 29, salı 22, çarşamba günü ise 24 derece olacak” değerlendirmesini yaptı.

İZMİR’DE KUVVETLİ SAĞANAK

İstanbul’da yarın sağanak beklendiğini ifade eden Tekin, yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini kaydetti. Salı günü, parçalı bulutlu havanın etkili olacağını vurgulayan Tekin, sıcaklıkların gelecek 3 gün boyunca 20 ila 22 derecelerde seyredeceğini dile getirdi. İzmir’de de yarın kuvvetli sağanak görülmesi bekleniyor. “Salı ve çarşamba günü yağış ara verecek. Sıcaklıklar yarın 24, salı 26, çarşamba günü 27 derece olacak” şeklinde konuştu.