Gündem

Balkondan Düşen Çocuk Kurtarılamadı

balkondan-dusen-cocuk-kurtarilamadi

İLGİNÇ BİR OLAY

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 yaşındaki M.K., yaşadığı apartmanın üçüncü katındaki balkondan düştü. Kazada ağır yaralanan küçük çocuk, çevredeki insanların 112 Acil Servis’i aramasıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HEDEFİNE ULAŞAMADI

Küçük çocuk, burada yapılan müdahalelerle birlikte Şanlıurfa’ya sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen M.K. hayatını kaybetti. Bu durum ailesini ve mahalle sakinlerini derin bir üzüntüye soktu. Olayla ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

AB 2024 Otomobil Ticaretinde Fazla Verdi

Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği'nin otomobil ihracatı 165.2 milyar Euro olarak belirlendi.
Gündem

Özgür Özel’den Tüketim Boykotu Çağrısı

CHP Başkanı Özgür Özel, sosyal medya aracılığıyla vatandaşları boykota katılmaya teşvik etti. Gençlerin başlattığı bu hareketi desteklediğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.