Balkondan Düşen Çocuk Kurtarılamadı

İLGİNÇ BİR OLAY

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 yaşındaki M.K., yaşadığı apartmanın üçüncü katındaki balkondan düştü. Kazada ağır yaralanan küçük çocuk, çevredeki insanların 112 Acil Servis’i aramasıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HEDEFİNE ULAŞAMADI

Küçük çocuk, burada yapılan müdahalelerle birlikte Şanlıurfa’ya sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen M.K. hayatını kaybetti. Bu durum ailesini ve mahalle sakinlerini derin bir üzüntüye soktu. Olayla ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatıldı.