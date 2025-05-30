Balkondan Düşen Elif’in Cansız Bediği Bulundu

ZONGULDAK’TA TRAJİK İNTİHAR OLAYI

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde, Güney Mahallesi’nde bulunan Likman Konutları’ndaki 5. kattaki evinden düşen Elif Atalay hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde balkona çıkan komşusu, Atalay’ı yerde hareketsiz görünce durumu polise bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Ihbar sonrası, polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk incelemede, Elif Atalay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, Elif Atalay’ın sosyal medyada yaptığı son paylaşımda, bir kadın arkadaşıyla içki içerken “Eski mayıslar yükleniyor” yazdığı görüldü. Bu paylaşım, olayla ilgili sorgulamalara neden oldu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Polis, intihar vakasıyla ilgili detaylı bir inceleme başlattı ve olayın seyrini belirlemek için çalışmalarına devam ediyor.