“Balonlar Geminin Çevresine Yerleştirildi”

UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN YENİ BULGULARI

Yeni uydu görüntüleri, Kuzey Kore’nin yan yatmış ve kısmen su altında kalmış 5 bin tonluk hasarlı savaş gemisinin etrafına balon benzeri nesneler yerleştirildiğini gösteriyor. Bu nesnelerin amacı şu an belirsiz olsa da, uzmanlar CNN’e yaptıkları açıklamalarda bu balonların gemiyi tekrar yüzdürme ya da insansız hava araçlarının gözetlemesinden koruma amacıyla kullanılmış olabileceğini belirtiyor.

BALON YERLEŞTİRME NEDENLERİ

Analistler, Kuzey Kore’nin gemiyi hızlıca onarmak için bu balonları devreye soktuğunu değerlendiriyor. Güney Kore Ulusal Meclisi üyesi ve askeri analist Temsilci Yu Yong-weon, “Görünüşe göre balonlar, gemiyi yeniden yüzdürmek için değil, daha fazla su almasını önlemek için yerleştirildi” diyor. Emekli ABD Donanması Kaptanı Carl Schuster ise bu nesnelerin gerçekten balon olması durumunda, “düşük ila orta irtifa drone keşfini” engellemeye yönelik bir önlem olabileceğini ifade ediyor. Ancak gemiyi kaldırmak için balon kullanılması halinde, bu yöntemin gemide daha fazla yapısal hasara yol açabileceği de vurgulanıyor.

BALONLARLA DOLU ÇEVRE

Maxar Technologies tarafından yayımlanan uydu görüntülerine göre, 23 Mayıs’tan bu yana geminin etrafına bir düzineden fazla beyaz, balon benzeri nesne yerleştirildiği görülüyor. Kuzey Kore devlet medyası, hasarın ilk tahminlerden daha az olduğunu, gövdede delik bulunmadığını ancak geminin yan tarafında çizikler oluştuğunu ve kıç bölümüne bir miktar su sızdığını bildirdi. Onarımların yaklaşık 10 gün süreceği tahmin ediliyor.

KONUMUN GÜCÜ OLUMSUZ ETKİLERİ

Geminin bulunduğu konum, kurtarma operasyonunu oldukça karmaşık hale getiriyor. Savunma araştırmaları alanında çalışan, kâr amacı gütmeyen CNA kuruluşundan analist Decker Eveleth, “Geminin yarısı suyun içinde, yarısı dışında. Bu, mümkün olan en kötü senaryo” yorumunu yapıyor. Eğer gemi tamamen batmış ya da tamamen karaya oturmuş olsaydı, operasyonun daha basit olacağı ifade ediliyor. Eveleth, geminin alt kısmındaki yapısal omurgaya atıfta bulunarak, “Geminin batık kısmını kaldırmaya çalışırsanız, omurganın bükülüp kırılma riski var. Bu da tüm geminin hurdaya dönüşmesiyle sonuçlanabilir” diyor.

GEMİNİN HASARININ NEDENİ

Hasar gören deniz aracı, ülkenin en yeni savaş gemisiydi ve Kuzey Kore’nin iddialı deniz modernizasyon programının simgesi olarak değerlendiriliyordu. Ancak 21 Mayıs’ta bir fırlatma mekanizmasında yaşanan arıza, geminin kıç bölümünün suya erken kaymasına, gövdesinde ezilmelere ve geminin yan yatmasına neden oldu.

KİM JONG UN’UN TEPKİSİ

Kuzeydoğudaki Chongjin kentinde yaşanan başarısız fırlatmaya bizzat tanıklık eden Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, olayı “suç eylemi” olarak nitelendirerek geminin hızlıca onarılmasını emretti ve bunu “ulusal onur meselesi” ilan etti. Yetkililer, o günden bu yana hem hasarı telafi etmek hem de sorumluları cezalandırmak amacıyla harekete geçti. Son olarak tersanenin baş mühendisi dahil dört kişi gözaltına alındı.