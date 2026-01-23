Balotelli’nin Yeni Takımı Birleşik Arap Emirlikleri Oluyor

Türkiye’de Adana Demirspor’da da forma giymiş olan Mario Balotelli, Temmuz 2025 tarihinden itibaren kulüpsüz kalmıştı. En son Genoa takımında yer alan 35 yaşındaki futbolcunun yeni takımı resmi olarak duyuruldu.

MARIO BALOTELLI’NİN YENİ TAKIMI BELİ OLDU

Balotelli, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yeni bir sayfa açıyor. Al-Ittifaq, 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Deneyimli futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri 2. Lig ekibi ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Mario Balotelli, önceki kulübü Genoa’da toplam 6 karşılaşmaya katıldı. Bu maçlarda herhangi bir gol ya da asist katkısı sunamayan futbolcu, yeni takımında kendini kanıtlama fırsatı bulacak.