Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu’nda Atama Değişiklikleri Gerçekleşti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya’nın atanmasının yanı sıra, boş kalan üyeliklere Olcay Turan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya atandı. Bu atamalar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde gerçekleştirildi.

SGK BAŞKANLIĞINDA DEĞİŞİM

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Yunus Elitaş getirildi. Kurum içindeki diğer atamalarda ise Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Rıfat Koray Köprülüoğlu, Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Celalettin Sıvacı atandı. Ayrıca, SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün görevden alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın merkez teşkilatında da bazı değişiklikler yapıldı; Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar görevden alındı. Boş kalan genel müdür yardımcılığı pozisyonlarına ise Harun Aydoğmuş, Cem Gökmen Gökçe, Selim Dağlıoğlu ve Salih Turgay Işık atandı.

MİLLİ EĞİTİMDE MÜDÜR DEĞİŞİKLİĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 6 ildeki milli eğitim müdürlüklerinde değişim gerçekleştirildi. Bu doğrultuda, Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk görevden alınarak, onun yerine Ayhan Işık atandı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gürhan Çokgezer, Edirne’ye Ahmet Alireisoğlu, Adana’ya Mehmet Nurettin Aras, Van’a Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve Balıkesir’e ise Selehattin Kal atandı. Bunun yanı sıra, bakanlık bünyesindeki açık müfettişlik kadrosuna Hacı Atakan Doğan ataması yapıldı.

