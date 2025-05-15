Bankacılık Sektörü Mevduatı Düşüş Göstermekte

PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık olarak yayımlanan para ve banka istatistiklerini duyurdu. Yayınlanan verilere göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat, 9 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre 19 milyar 284 milyon 192 bin lira azalarak 22 trilyon 582 milyar 264 milyon 75 bin liraya geriledi. Aynı dönemde, bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,6 düşüşle 12 trilyon 321 milyar 795 milyon 986 bin lira olarak kaydedildi. Öte yandan, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,3 artarak 7 trilyon 436 milyar 669 milyon 955 bin liraya ulaştı.

YABANCI PARA MEVDUATINDA AZALMA GÖZLEMLENDİ

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen haftada 230 milyar 613 milyon dolar düzeyine inerken, bunun 193 milyar 126 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında tutuldu. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış olarak 9 Mayıs itibarıyla 711 milyon dolarlık bir azalma gözlemlendi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ DÜŞÜYOR

Bankacılık sektöründeki yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri ise, geçen hafta yüzde 0,01 azalarak 4 trilyon 323 milyar 432 milyon 103 bin lira seviyesine geriledi. Bu kredilerin 566 milyar 132 milyon 643 bin lirası konut, 63 milyar 276 milyon 951 bin lirası taşıt, 1 trilyon 626 milyar 51 milyon 689 bin lirası ise ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 9 Mayıs ile biten haftada 31 milyar 214 milyon 241 bin lira artarak 17 trilyon 831 milyar 922 milyon 224 bin liraya yükseldi.