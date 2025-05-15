Bankacılık Sektöründe Mevduat Düşüşü Gerçekleşti

PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini duyurdu. Yayınlanan verilere göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 9 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 19 milyar 284 milyon 192 bin lira azalarak, 22 trilyon 582 milyar 264 milyon 75 bin liraya düştü. Bu dönemde, Türk Lirası cinsinden mevduat yüzde 0,6 düşüşle 12 trilyon 321 milyar 795 milyon 986 bin lira olurken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,3 artarak 7 trilyon 436 milyar 669 milyon 955 bin lira seviyesine ulaştı. Bankalarda mevcut toplam YP mevduatı, geçtiğimiz hafta 230 milyar 613 milyon dolar oldu ve bu tutarın 193 milyar 126 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında yer aldı.

YERLEŞİKLERİN YABANCI PARA MEVDUATI

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış olarak 9 Mayıs itibarıyla 711 milyon dolarlık bir azalma kaydedildi. Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,01 azalışla 4 trilyon 323 milyar 432 milyon 103 bin lira düzeyine geriledi. Tüketici kredilerinin 566 milyar 132 milyon 643 bin lirası konut kredisi, 63 milyar 276 milyon 951 bin lirası taşıt kredisi ve 1 trilyon 626 milyar 51 milyon 689 bin lirası ise ihtiyaç kredilerinden oluştu.

KREDİ HACMİNDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Bankacılık sektörünün, TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 9 Mayıs ile biten haftada 31 milyar 214 milyon 241 bin lira artarak 17 trilyon 831 milyar 922 milyon 224 bin liraya yükseldi.