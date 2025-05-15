Bankacılık Sektörünün Mevduatı Düştü

MALİ İSTATİSTİKLER VE SEKTÖRÜN DURUMU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), güncel para ve banka istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat, 9 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre 19 milyar 284 milyon 192 bin lira azalarak 22 trilyon 582 milyar 264 milyon 75 bin liraya düştü. Bu dönemde, bankalardaki TL mevduatında yüzde 0,6 azalma yaşanarak 12 trilyon 321 milyar 795 milyon 986 bin lira seviyesine geriledi. Yabancı para cinsindeki mevduat ise yüzde 0,3 artışla 7 trilyon 436 milyar 669 milyon 955 bin lira olarak kaydedildi. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 230 milyar 613 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bunun 193 milyar 126 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında bulunuyor.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önüne alındığında 9 Mayıs itibarıyla 711 milyon dolarlık bir düşüş yaşandığı görülüyor. Ayrıca, bankacılık sektöründeki yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri geçen hafta yüzde 0,01 azalma göstererek 4 trilyon 323 milyar 432 milyon 103 bin lira seviyesine ulaştı. Bu kredilerin 566 milyar 132 milyon 643 bin lirası konut kredisi, 63 milyar 276 milyon 951 bin lirası taşıt kredisi ve 1 trilyon 626 milyar 51 milyon 689 bin lirası ise ihtiyaç kredilerinden oluştu.

KREDİ HACMİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi, 9 Mayıs ile biten haftada 31 milyar 214 milyon 241 bin lira artarak 17 trilyon 831 milyar 922 milyon 224 bin liraya yükseldi. Bu veriler, bankacılık sektörünün mevcut durumunu ve dinamiklerini yansıtıyor.