Bankadan Kredi Çekeceklere Önemli Uyarı! Faizler Düşmedi

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ VE KREDİ PİYASALARI

Merkez Bankası’nın faiz indirimleri başlamasıyla birlikte vatandaşların gözleri konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerine çevrildi. Düşük faiz oranları ile kredi almak isteyenler, piyasalardaki oranları araştırıyor. Ancak Merkez Bankası’nın bu hamlesine rağmen, özellikle ihtiyaç kredilerinde bankaların uyguladığı faizlerdeki düşüş sınırlı kalıyor. Bunun arkasındaki nedenler neler? Şu anda 100 bin TL kredi almak isteyenler ne kadar faiz ödüyor? İşte detaylar…

FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Merkez Bankası, aralık ayında piyasa beklentilerinin üzerinde bir faiz indirimi gerçekleştirerek ocak ayında da benzer bir adım attı. Son iki ayda politika faizini 500 baz puan düşürüp, yüzde 50 seviyesinden yüzde 45 seviyesine çekti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 17 Ocak’ta sona eren haftalık verileri, tüketici kredilerinin toplam hacminin 2 trilyon 21 milyar TL olduğunu gösterdi. Bir önceki hafta bu rakam 2 trilyon 30 milyar TL düzeyindeydi, yani bir haftada 9 milyar TL’lik bir azalma yaşandı. Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmiş olmasına rağmen, bankalar kredilerdeki faiz oranlarında hızlı bir düşüş gerçekleştirmiyor. Ayrıca tüketici kredisi talebinde de gözle görülür bir yavaşlama mevcut.

FAİZLERİN NEDEN YÜKSEK OLDUĞU VE GERI ÖDEMELER

Vatandaşlar bu süreçte faizlerin düşmesini mi bekliyor? Şu an 100 bin TL ihtiyaç kredisi almak isteyen bir kişi, 12 ay vade için ne kadar ödeme yapıyor? Kredi faizlerinde düşüş ne zaman gerçekleşecek? Bu konuları değerlendiren Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, “Merkez Bankası, 500 baz puanlık indirimle politika faizini %45’e çekti. Gecelik borç alıp verme faiziyle birlikte politika faizi %43,5’e gelmiş oldu. Hala yüksek seyreden enflasyon nedeniyle ihtiyaç ve tüketici kredilerinin daha fazla kullanılması istenmiyor,” diyor. Bankalar, tüketici ve ihtiyaç kredilerinde büyüme oranlarını sınırlamak için ek maliyetler yükleyebiliyor, bu yüzden oranlar %3 ila %3,50 civarında kalıyor. Şu anda 100 bin TL ihtiyaç kredisi çeken biri, %3 civarında aylık faizle geri ödemesinin 130 bin ila 137 bin TL arasında olacağını belirtiyor.

TÜKETİCİ VE İHTİYAÇ KREDİLERİNDEKİ GELECEK BEKLENTİLERİ

Tüketici ve ihtiyaç kredilerinde belirgin bir düşüş, enflasyonun yıllıkta %30’un altına inmesi halinde bekleniyor. Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise %50 seviyelerine düşmüş durumda. Hem reel sektör hem de piyasa katılımcılarının öngörüleri, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefine yaklaşmış durumda. Mart ayında büyük bir faiz indirimi ile politika faizinin %40’lara kadar gerilemesi bekleniyor. Mart ve Nisan ayları itibarıyla ihtiyaç ve tüketici kredilerinde belirgin bir düşüş yaşanacağı düşünülüyor. Bankalar ise yeni müşteriler kazanmak için sıfır faizli kredi kampanyaları düzenliyor. İhtiyacı olanların öncelikle sıfır faizli kredilere yönelmesi gerektiği belirtiliyor, sonrasında ise ihtiyaç ve tüketici kredilerine yönelmeleri öneriliyor.