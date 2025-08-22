Bankalar Emeklilere Promosyon Sağlıyor

Ekonomi

EMEKLİLER İÇİN PROMOSYON YARIŞI

Bankalar, emekli müşterilerine her üç yılda bir promosyon ödemesi yapıyor. Enflasyon nedeniyle bu miktar sürekli artış gösteriyor. Bankalar arasındaki rekabet hız kazanmış durumda. Kamu bankalarında promosyon tutarları 15 bin lira, özel bankalarda ise 27 bin liraya kadar çıkmış durumda. Ancak pek çok emekli, başka bir bankaya geçmek istediğinde sorunlarla karşılaşıyor.

SÖZLEŞMELER DİKKATLİCE İNCELENMELİ

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergun Kılıç, emeklileri sözleşmelerini dikkatlice incelemeleri konusunda uyarıyor. Kılıç, emeklilerin “Ayrılırsam geri kalanı faiziyle ödeyecek miyim?” gibi önemli detayları sorgulaması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca bazı bankaların promosyon işlemleri için emeklilerden fatura taşımasını veya kredi kartı çıkarmasını talep ettiğine de dikkat çekiyor. Kılıç bu konudaki görüşlerini şu şekilde ifade ediyor: “Maaşının yatması karşılığında 3 yıllık anlaşma yapıyorum. Onun dışındaki zorlayıcı ikincil ürünlerin satışı yasal olarak mümkün gözükmüyor. Tüketici kanunu da bağlı satışlar durumunda kısıtlamalar getiriyor.”

