Bankalar Enflasyon Tahminlerini Güncelledi

GOLDMAN SACHS’IN RAPORU DİKKAT ÇEKİYOR

Yatırım bankası Goldman Sachs, yeni yayımladığı raporla dikkatleri üzerine topluyor. Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Mart ayında faiz indirimlerine devam edeceğini tahmin ediyor. Goldman Sachs, Ocak ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yıl sonu enflasyon tahminini de yukarı yönlü revize etti. Daha önce 2025 yıl sonu için %23,7 olarak öngörülen enflasyon tahmini, %25,5 seviyesine yükseltildi. Bu revizyon, enflasyonun beklenenden daha yüksek seyredeceğine işaret ediyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Deutsche Bank, Morgan Stanley ve Goldman Sachs tarafında yapılan son değerlendirmelere göre, Ocak ayı enflasyon verileri bazı kuruluşların tahminlerini değiştirmesine sebep oluyor. Özellikle yıl sonu enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revizasyonlar dikkat çekiyor. Merkez Bankası’nın Mart ayında alacağı faiz kararı, piyasalarda büyük bir merakla bekleniyor. Bu kararın kredi faiz oranları ve döviz kuru üzerinde etkili olması bekleniyor.

FAİZ İNDİRİMLERİ DEVAM EDECEK Mİ?

Goldman Sachs, raporunda faiz indirimlerinin Mart ayında da süreceğini vurguluyor. Bu durum, TCMB’nin son dönemdeki faiz politikasına paralel bir beklenti olarak değerlendiriliyor. Ancak, enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, bu öngörüyü etkileyebilecek önemli bir etken olarak öne çıkıyor.