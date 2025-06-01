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Bankalar Faizsiz Kredi Dağıtıyor

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KREDİ İHTİYAÇLARINA YENİ ÇÖZÜMLER

Kısa vadeli, faizsiz kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bazı bankalar, 75 bin liraya kadar kredi ve nakit avans sunuyor. Kurban Bayramı öncesinde acil paraya ihtiyaç duyan bireyler, bankaya gitmeden bilgisayar ya da akıllı telefonları üzerinden faizsiz kredi kullanma imkanına sahip oluyor. 75 bin liraya kadar olan faizsiz kredilerin bir bölümü ihtiyaç kredisi olarak, diğer kısmı ise nakit avans olarak kullanılabiliyor.

KREDİ VADELERİ VE SUNULAN İMKANLAR

Bankaların yeni müşterilerine sağladığı faizsiz kredi, 6 aya kadar geri ödeme süresiyle sunuluyor. Bu avantajlı hale, krediye erişimi kolaylaştırıyor. Şu anda faizsiz kredi veren bankalardan biri ise Enpara. Enpara, 60 bin lira kredi fırsatı ile 6 ay vade imkanı sunuyor.

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