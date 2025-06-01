bankalar-faizsiz-kredi-veriyor

KISA VADELİ FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ

Kısa vadeli faizsiz kredi ihtiyaçları için bazı bankalar 75 bin liraya kadar kredi ve nakit avans imkanı sunuyor. Kurban Bayramı öncesinde acil paraya ihtiyaç duyanlar, bankaya gitmeden bilgisayar veya akıllı telefonları aracılığıyla faizsiz kredi kullanabiliyor. Bu 75 bin liraya kadar olan kredilerin bir kısmı ihtiyaç kredisi şeklinde, diğer kısmı ise nakit avans olarak değerlendiriliyor.

VADE SÜRESİ VE KREDİ DETAYLARI

Bankaların yeni müşterilerine sağladığı faizsiz kredi 6 aya kadar geri ödeme süresiyle sunuluyor. Bu fırsat, hem acil nakit ihtiyacını karşılamak hem de tatil öncesi ekonomik rahatlama sağlamak isteyenler için önemli bir seçenek oluşturuyor.

FAİZSİZ KREDİ SUNAN BANKALAR

Bu fırsattan yararlanmak isteyenler için Enpara, 60 bin lira kadar, 6 ay vade seçeneği ile faizsiz kredi imkanı sunuyor. Kredi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek, aynı zamanda diğer bankaların sunduğu faizsiz kredileri araştırmak faydalı olabilir.