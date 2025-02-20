More
Gündem

Bankalar İçin Çift Doğrulama Zorunlu Olacak

bankalar-icin-cift-dogrulama-zorunlu-olacak

BDDK HAREKETE GEÇİYOR

Dolandırıcılık vakalarındaki artış nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni bir uygulamaya geçiyor. Mart ayından itibaren EFT ve havale işlemlerinde çift doğrulama sisteminin zorunlu hale gelmesi planlanıyor. Bu yenilik, dijital bankacılık işlemlerinin güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Siber dolandırıcılık olaylarının hızla artması üzerine BDDK, bankacılık güvenliğini sağlamak için yeni bir sistem kullanıma sunuyor.

ÇİFT DOĞRULAMA ZORUNLU HALE GELİYOR

Mart ayından itibaren mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan para transferlerinde çift doğrulama uygulaması zorunlu olacak. Böylece dolandırıcılık girişimlerinin engellenmesi ve halkın hesap güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Yeni düzenleme ile birlikte:
🔹 EFT ve havale işlemlerinde ek doğrulama uygulanacak
🔹 Mobil ve internet bankacılığı için kimlik doğrulama güçlendirilecek
🔹 Dolandırıcılık ve yetkisiz erişim riskleri azaltılacak

BDDK yetkilileri, çift doğrulama sisteminin devreye girmesiyle dolandırıcıların kullanıcı hesaplarına erişiminin zorlaşacağını belirtiyor. Ülkede faaliyet gösteren tüm kamu ve özel bankaların bu sistemi uygulamakla yükümlü olacağı ifade ediliyor.

KULLANICILARA ÖNERİLER

Yetkililer, müşterilerin hesap güvenliği açısından güçlü şifreleme kullanmalarını, bilinmeyen mesajlara dikkat etmelerini ve hesaplarını düzenli aralıklarla kontrol etmelerini öneriyor. Bu öneriler, dolandırıcılıkların önlenmesi açısından önem taşıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Shiba Inu, XRP ve Ethereum’da Yenilikler

Kripto para piyasası 2025'teki gelişimini sürdürüyor. Altyapı iyileştirmeleri ve finansal entegrasyonlar, Shiba Inu, XRP ve Ethereum gibi büyük ekosistemlerde rekabeti artırıyor.
Gündem

Çiçek, CHp’den Cumhurbaşkanı Adayı Oluyor

Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek, Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için aday olacağını duyurdu. Başvuru sürecinde 20 milletvekilinden destek imzası toplaması gerekiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.