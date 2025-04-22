Bankalar Mesaj Gönderdi

ALTIN FİYATLARINDA REKOR ARTIS

Altın fiyatlarında yaşanan rekor artış, vatandaşları kredi kartı ve ihtiyaç kredisiyle altın alımına yönlendiriyor. Artan talebe karşılık olarak, birçok banka müşterilerine mesaj göndererek, nakit avansla altın veya döviz alımı yapanların kredi kartı limitlerinin kapatılabileceğini duyuruyor.

ONS ALTIN TARİHİ SEVİYEYİ AŞTI

Küresel piyasalardaki dalgalanma, ons altının fiyatını tarihi bir seviyeye taşıdı. Bu sabah itibarıyla ons altın 3 bin 500 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, yatırımcıların dikkatini yeniden altına çekiyor.

YATIRIMCILARDAN ALTINA YOĞUN İLGİ

Altındaki hızlı yükseliş, yatırım tercihlerinde önemli değişimlere yol açtı. Birçok yatırımcı varlıklarını altına kaydırdı ve altın fonları, tarihindeki en büyük haftalık para girişini yaşadı. Bu yoğun ilgi, piyasadaki dengeleri değiştiriyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI YÜKSELDİ

Çeyrek altın fiyatı 7 bin 100 TL seviyesine kadar çıktı. Bu yükselişle birlikte vatandaşların kredi kartı nakit avans veya ihtiyaç kredisi kullanarak altın alımına yöneldikleri gözlemlendi.

BANKALAR HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Altın alımı için kredi imkanlarının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte bankalar alarma geçti. Müşteri kart ekstrelerine bilgilendirme notları eklendi ve doğrudan SMS yoluyla uyarılar gönderildi.

BANKALARDAN GÖNDERİLEN MESAJLAR

Bankaların müşterilere gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi: “Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir.”