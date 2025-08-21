Bankalar TMSF’ye 732,1 Milyon Lira Aktardı

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONLARI VE HESAPLAR

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca, bankalar bünyesinde zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listeleri şubat ayı başından itibaren ilgili bankaların ve TMSF’nin internet sitesinde 4 ay süresince ilan ediliyor. Bankalar nezdindeki hak sahipleri tarafından en son yapılan işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan bütün mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor ve gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) aktarılıyor. Bu yıl itibarıyla, en son 2014’te işlem görmüş olan hesapların aktarımı gerçekleştirildi. Bankalar tarafından zaman aşımına uğrayan hesaplarla ilgili yapılan ilanlar doğrultusunda, hak sahipleri veya mirasçıları tarafından 15 Haziran’a kadar aranmayan hesaplar TMSF’ye devredildi.

TMSF’YE DEVREDİLEN HESAPLAR VE TUTARLARI

31 Aralık 2024 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve haziran ayında TMSF’ye aktarılan hesapların toplam tutarı yaklaşık 732,1 milyon lira oldu. Hesaplarda unutulan miktarlar ise 172 milyon 997 bin 490,09 lira, 4 milyon 744 bin 720,06 dolar, 6 milyon 567 bin 934,13 avro, 339 bin 265,87 İsviçre Frangı, 241 bin 385,15 sterlin, 1 milyon 19 bin 686,00 Japon Yeni, 107 bin 671,49 Norveç Kronu, 258 bin 658,55 İsveç Kronu, 355 bin 866,41 Danimarka Kronu, 57 bin 843,85 Avustralya Doları, 2 bin 19,92 Suudi Arabistan Riyali, 19 bin 767,84 Kanada Doları ve 714 bin 907,82 dolar tutarında altın şeklinde kaydedildi. Tüm bu veriler bir araya gelince toplamda 732 milyon 80 bin 374,79 lira değerinde kıymet TMSF’ye aktarıldı.

TMSF’YE AKTARILAN HESAP SAYILARI

Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF’ye bildirimi yapılan hesap sayısı toplamda 2 milyon 226 bin 269 olarak kayıtlara geçti. 2015 yılında yaklaşık olarak 330 bin hesapta 64 milyon lira, 2020 yılında ise yaklaşık 1 milyon 44 bin hesapta 217 milyon lira TMSF’ye aktarılmıştı. 2024 yılında ise 1 milyon 672 bin 473 hesapta unutulan yaklaşık 506 milyon 662 bin 509 lira değerindeki kıymet TMSF’ye geçti.