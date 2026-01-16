Bankalarda Ücret Ve Komisyon Tarifeleri Yenilendi

Bankaların ücret ve komisyon alma süreçleri, Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen bir düzenleme ile belirli bir standart kazanmıştır. Bu düzenleme ile birlikte, komisyon artışları doğrudan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üzerinden belirlenmeye başlanmıştır. Her yıl ocak ayı itibarıyla özellikle para transferleri, kredi kartı aidatları ve ATM işlemlerine yönelik yeni ücret tarifeleri devreye girmektedir.

KANALA GÖRE ÜCRET FARKI DİKKAT ÇEKİYOR

Bankacılık işlemlerinin uygulandığı kanallar, alınan ücretlerin önemli ölçüde değişiklik göstermesine neden oluyor. Mobil bankacılık, FAST ve EFT işlemlerinde en düşük maliyetli seçenek olarak öne çıkıyor. Örneğin, 20 bin liralık bir para transferi mobil bankacılık kullanılarak gerçekleştirildiğinde vergi dahil en fazla 16,76 TL ücret talep edilirken, aynı işlem ATM’den yapıldığında bu tutar 58,47 TL’ye, şubeden yapılırsa 83,75 TL’ye kadar çıkabiliyor. Uzmanlar, bu sebeple zorunlu olmadıkça mobil bankacılık üzerinden işlem yapılmasını tavsiye ediyor.

ALTIN TRANSFER SİSTEMİNDE YENİ ÜCRETLER

Altın Transfer Sistemi (ATS), banka müşterilerine altın hesapları arasında fiziki teslimat veya nakde dönüştürme olmadan transfer yapma imkanı sunuyor. 1 Ocak itibarıyla bu işlemlerde uygulanacak ücretler de güncellendi. Gram bazında belirlenen ücretler şu şekilde uygulanıyor: 1-10 gram arası transferlerde 60,38 TL; 11-100 gram arası transferler için ise 120,75 TL ücret alınmaktadır. Bankalar arasında bu işlemler için talep edilen ücretlerde ise 8-10 TL’ye kadar farklılık oluşabiliyor.

KREDİ KARTI AİDATLARI YENİ YILDA ARTTI

Yeni yılda kredi kartı aidatlarına yönelik bir artış gerçekleştirilmiştir. Bu aidatlar, genellikle ocak ve şubat aylarında kart ekstrelerine yansımaktadır. Standart kredi kartları için yıllık aidatlar 650 TL’den başlarken, premium kartlarda bu tutar 6 bin TL’ye kadar yükselebiliyor. Ek kartlar için ise 450-500 TL arasında ücret talep edilmektedir. Kart aidatı ödemek istemeyen kullanıcılar, bankalardan aynı limitte olan aidatsız kart talep edebiliyor.

NAKİT AVANS İŞLEMLERİNDE YÜKSEK FAİZ VE KOMİSYON

Kredi kartı ile yapılan nakit çekimlerde, çekilebilecek maksimum tutar kart limitinin yüzde 25’i ile sınırlandırılmıştır. Taksitli nakit avans işlemlerinde ise genellikle üst limit 25 bin TL olarak uygulanmaktadır. Nakit avans faiz oranı vergi hariç aylık yüzde 4,25 olarak belirlenirken, gecikme faizi yüzde 4,55 seviyesindedir. Ayrıca, ATM’den yapılan işlemlerde yüzde 1 ile yüzde 3,88 arasında değişen oranlarda komisyon kesilmektedir.

OTOMATİK FATURA TALİMATLARINDA EK MALİYET

Kredi kartına bağlı otomatik fatura ödeme talimatları, birçok kullanıcı için fark edilmeden ek maliyetler oluşturmaktadır. Karttan yapılan ödemelerde, ödeme tarihi ile ekstre son ödeme tarihi arasında geçerli olan sürede nakit avans faizi uygulanıyor. Bu maliyetler, vergilerle birlikte aylık yüzde 5,5’in üzerine çıkabiliyor. SGK prim ödemeleri için kredi kartı kullanılması durumunda ise yüzde 3,1’e kadar ek kesintiler uygulanmaktadır.

KİRALIK KASA ÜCRETLERİ YÜKSELDİ

Bankalar, altın ve değerli evrak saklama amacıyla kiralık kasa hizmetleri sunmaktadır. Ancak 2026 itibarıyla kasa ücretleri de artış göstermiştir. Küçük boy kasalar için yıllık ücretler 12 bin TL’den başlarken, büyük kasalarda bu tutar 40 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Bankalar ayrıca geri alınabilir depozito bedeli talep etmektedir.

ATM’DE LİMİT ÜSTÜ PARA ÇEKİMİ PAHALI

ATM’lerden günlük para çekim limitleri, bankalara göre genellikle 15-20 bin TL arasında değişmektedir. Bu limitin aşılması durumunda bankalar ek masraf uygulamaktadır. Limit üstü para çekim işlemlerinde minimum ücret 24,68 TL olarak uygulanırken, bazı bankalarda çekilen tutarın yüzde 2,88’ine kadar komisyon alınabilmektedir.

DİĞER GÜNCEL BANKA MASRAFLARI

Ortak ATM bakiye sorgulama: 0,27 TL

Diğer banka ATM’si sorgulama: 0,41 TL

Ortak ATM para çekme: 1,04 TL + yüzde 1,15

HGS etiket ücreti: 210 TL

Şubeden hesap dökümü: 390 TL

ATM borç yazdırma: 11 TL

Kredi kartından anlık fatura ödeme: 42 TL

Posta yoluyla hesap özeti: 35 TL