‘Casperlar’ Suç Örgütünde 57 Çocuğa Dava Açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu, ‘Casperlar’ isimli suç örgütü üzerine kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Bu süreçte Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş, Beykoz, Çekmeköy, Esenler, Güngören, Kadıköy, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Sultangazi ve Şişli ilçeleriyle birlikte İzmir’in Çeşme ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalarda, örgütün çok sayıda çocuğu kendi yasadışı faaliyetlerinde kullandığı tespit edildi.

SUÇLAMALAR VE İDDİANAME

Örgütle ilgili 41 yurttaşın zarar gördüğü belirtilirken, 4 kişinin de yaşamını yitirdiği bildirildi. İddianame hazırlanarak 68 şüpheli hakkında suçlamalar yapıldı. Şüphelilerin, ‘suç işlemek amacıyla kurulan suç örgütüne üye olma’, ‘nitelikli yağma’, ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘kasten öldürme’, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma veya taşıma’ ve ‘sayı ve nitelik bakımından vahim silah veya mermi bulundurma’ suçlarından yargılanması talep edildi.

TUTUKLULUK DURUMU

Soruşturma sürecinde 38 çocuğun tutuklu olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu durum, örgütün faaliyetlerinin ciddiyetini ve çocukların maruz kaldığı kötü şartları gözler önüne seriyor.