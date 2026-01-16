Darıca’da Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Kapanıyor

darica-da-hayvanat-bahcesi-ve-botanik-parki-kapaniyor

Darıca’da, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, kapanma kararı almış durumda. 1993 yılında ziyaretçilerine kapılarını açan bu tesiste, 286 hayvan türü ve yaklaşık 3 bin 600 hayvandan oluşan bir koleksiyonun yanı sıra, 600 çeşit bitki ve 8 bini aşkın bitki ile dolu bir botanik park bulunuyordu. Şimdi ise bu alanı işleten özel şirket, ziyaretçi girişlerini tamamen durdurma kararı aldı. Aynı zamanda, içerideki hayvanların Türkiye’nin çeşitli kentlerinde bulunan başka hayvanat bahçelerine gönderileceği bilgisi verildi.

KAPANMA KARARI İŞLETMECİ TALEBİYLE ALINDI

Uzun yıllardır hizmet veren bu tesisin kapanması için sürecin, işletmeci ailenin talebi doğrultusunda başladığı öğrenildi.

