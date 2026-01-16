TBMM’den Site Aidatlarında Çığır Açan Düzenleme

tbmm-den-site-aidatlarinda-cigir-acan-duzenleme

TBMM KOMİSYONUNDAN AİDAT DÜZENLEMESİ

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, site aidatlarına ilişkin yeni bir yasal düzenlemeyi kabul etti. Yüksek aidatların ele alındığı Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, komisyondan onay aldı. Başkan Adil Karaismailoğlu, “Önemli bir çalışma yaptık. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız, farklı kanunları etkileyen bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİNE DİKKAT

Karaismailoğlu, yapı stokunun güçlendirilmesine yönelik de önemli tedbirler alındığını vurguladı. “6 Şubat depremleri çok büyük bir ders oldu. İnşallah bu acı dersi bir daha yaşamamak için önemli adımlar atıyoruz” açıklamasında bulundu. Daha önce de yapıların güçlendirilmesini kolaylaştıran yasalar çıkarıldığını hatırlatan Karaismailoğlu, güncel gelişmelere göre revize edilen kanun metninin komisyondan geçtiğini belirtti.

YANGIN YÖNETMELİĞİNDE YENİ DÜZENLEME

Yeni kanun teklifiyle Tapu Kanunu’nda da değişiklikler yapılacağını ve kooperatiflerin sorunlarının çözümüne yönelik düzenlemelere gidileceğini ifade eden Karaismailoğlu, binaların ve işletmelerin yangın yönetmeliği ile ilgili de yeni düzenlemelerin yapılacağını belirtti.

AİDATLARIN GEREKÇESİ AÇIKLANACAK

Karaismailoğlu, “Site aidatlarıyla ilgili sitede yaşayanların haberi olmadan artışlar yapılıyordu ve bu durum gerçekten de astronomik rakamlara ulaşmıştı” diyerek açıklamalarda bulundu. Aidatların, o sitedeki masrafların toplamı ile ilgili olduğunu belirten Karaismailoğlu, “Artık siteye dair masraflar ve çalışmaların dökümünün site sakinlerine sunulmasından sonra kabul edildiğinde, aidat artışları yapılabilecek” şeklinde konuştu. Bu yeni düzenleme ile sıkıntı ve şikayetlerin önemli ölçüde azalmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

