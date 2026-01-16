Avrupa Ülkeleri Grönland İçin Asker Gönderiyor

Avrupa ülkeleri Grönland’ı koruma amacıyla asker gönderme işlemlerine gözlemlenen bir artışla birlikte başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ele geçirmekle ilgili sarf ettiği tehditler, Avrupa’nın dikkatini çekti. Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland’a, bazı Avrupalı ülkeler asker göndermeye başladı. Bu askerlerin ‘Arktik Dayanıklılık Operasyonu’ tatbikatına katılacağı ifade edildi. Son bilgilere göre Grönland’a ulaşan 37 askerden 15’i Fransa’dan, 13’ü Almanya’dan geldi. Finlandiya ve Norveç, her biri iki asker gönderirken, İngiltere ve Hollanda birer asker yolladı. İsveç ise tatbikata üç asker ayırdı. Fransa, Grönland’da daha fazla askeri unsur konuşlandırma taahhüdünde bulundu. Bu askeri varlığın, aslında bir siyasi caydırıcılık sağlamak amacı taşıdığı belirtiliyor. Eğer ABD Grönland’a saldırırsa, bu durum tüm bu Avrupa ülkeleri için de tehdit oluşturacak. Ancak Trump yönetiminin bu duruma pek etki altında kalmadığı bildiriliyor.

TRUMP’IN FİKRİ ZERRE DEĞİŞMEDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Avrupa’daki askeri hareketlilikle ilgili olarak “Başkan Trump’ın karar verme mekanizmasını etkilemeyeceğini” ifade etti. Leavitt, Beyaz Saray’ın hedefini net bir şekilde belirterek, “Avrupa’daki asker varlığının, başkanın karar verme sürecini etkileyeceğini veya Grönland’ı ele geçirme hedefine herhangi bir engel teşkil edeceğini düşünmüyorum” şeklinde konuştu. Trump, Grönland’ın Rusya veya Çin gibi büyük güçlerin kontrolüne geçme riski taşıdığını savunarak, bu Arktik adasını ele geçirmek için askeri güç kullanma tehdidini sıkça dile getirdi. Danimarka ise adanın Avrupa tarafından savunulabileceğini vurguladı. Bununla birlikte, Washington’da Danimarka ve ABD arasında yapılan üst düzey diplomatik görüşmeler taraflar arasındaki anlaşmazlığı gidermeye yetmedi.

MACRON ‘DAHA FAZLA ASKER’ SÖZÜ VERDİ

Danimarka Dışişleri Bakanı, Beyaz Saray’da Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmenin ardından önemli bir açıklamada bulundu. Bakan, Danimarka ve Grönland yönetimlerinin Washington ile olan temel görüş ayrılığının hala çözülmediğini dile getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Fransız Silahlı Kuvvetleri’ne hitaben yaptığı konuşmada Avrupa’nın Grönland’ı koruma konusundaki kararlılığını vurguladı. Macron, önümüzdeki günlerde Grönland’a kara, hava ve deniz unsurlarını göndereceklerini resmen açıkladı. “Fransa ve Avrupalılar, çıkarlarının tehdit edildiği her bölgede, gerilimi artırmadan toprak egemenliğine saygı gösterilmesi noktasında taviz vermeden varlık göstermelidir” dedi. Estonya yönetimi de bu planlamaya dahil olduklarını ve ihtiyaç duyulması halinde bölgeye asker göndermeye hazır olduklarını ifade etti. Bu faaliyetlerin, NATO bünyesinde değil tamamen hükümetler arası bir tatbikat formatında gerçekleştirildiği belirtiliyor.