Bankalardan Nakit Çekim Limiti Güncellemesi!

Nakit Çekme Limitlerinde Değişiklik Bekleniyor

ATM’den para çekme limiti 10 bin lira olarak belirlenirken, QR kod ile para çekme limitinin 5 bin lira ile 10 bin lira arasında değiştiği görülüyor. Yüksek enflasyon ortamının etkisiyle nakit çekme limitlerinin yetersiz kalması üzerine bankaların Kurban Bayramı öncesinde ATM’lerde bu limitleri artıracağı bilgisine ulaşıldı.

Bankaların Güncel Limitleri ve Öngörüler

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, Milliyet’e yaptığı açıklamada, birçok bankanın QR kod ile para çekme limitlerini 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında sınırlandırdığını belirtti. Değişiklikle birlikte bu limitlerin 15 bin lira ile 20 bin lira arasında olmasının mümkün olduğunu ifade etti. Kurtuluş, bankalarda kart ve QR için ayrı limit tanımlamasının olmadığını vurguladı. “Günlük ihtiyaçlarının planlamasını önceden yaparak nakit ihtiyaçlarını gerekirse birkaç günde temin etme yoluna gidebilirler” şeklinde tavsiyede bulundu. Ayrıca, banka şubesinden yapılacak para çekme işlemlerinde limit sınırı olmadığını da sözlerine ekledi.

Merkez Bankası Faiz İndirim Süreci

Nakit çekme limitlerindeki artışın kartlı veya QR ayrımı gözetmeksizin uygulanabileceğine de dikkat çeken Kurtuluş, Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine de vurgu yaptı. “Yaşanan faiz indirimlerinin aynı zamanda kredi kartı faizlerine yansımayacak olması düşünülemez” diyen Kurtuluş, gelecek aylarda enflasyon ve kurlar hakkında öngörülere uygun veriler gelirse faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini belirtti. Bu nedenle, mart ayı verilerinin nasıl oluşacağının büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu indirimlerin kredi kartları, krediler ve KMH’lar için geçerli olabileceğini vurguladı.