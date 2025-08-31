Banyoda Su Dolu Kovaya Düştü

ACI OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Niğde’de meydana gelen üzücü bir olayda, merkeze bağlı Alay beldesinde bulunan bir müstakil evde yaşayan 1 yaşındaki M.E.Ç, banyoda yer alan su dolu kovaya düştü. Olayın bildirilmesi üzerine, adrese sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

HASTANEDE KAYBEDİLDİ

Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, çocuğu ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.