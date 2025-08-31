Gündem

Banyoda Su Dolu Kovaya Düştü

banyoda-su-dolu-kovaya-dustu

ACI OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Niğde’de meydana gelen üzücü bir olayda, merkeze bağlı Alay beldesinde bulunan bir müstakil evde yaşayan 1 yaşındaki M.E.Ç, banyoda yer alan su dolu kovaya düştü. Olayın bildirilmesi üzerine, adrese sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

HASTANEDE KAYBEDİLDİ

Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, çocuğu ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Diyarbakır’da Minibüs Devrilmesi Oldu

Diyarbakır-Eğil yolunda bir minibüs devrildi. Kaza sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve olayla ilgili soruşturma açıldı.
Gündem

Diyarbakır’da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 16 Yaralı

Diyarbakır'da minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.