Barajlar Kriz Uyarısı Yapıyor! Su Kıtlığı Yaklaşıyor..

SON 15 YILDA KURAK KALDIĞI BELİRLENDİ

Türkiye, son 15 yılın en kurak kış mevsimini yaşamaya devam ediyor. Ülkenin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası’nda, barajların doluluk oranları kritik seviyelere inmiş durumda. İçme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranları ise dikkat çekiyor. Altınapa Barajı’ndaki su miktarı, 2023 yılının mayıs ayında yaklaşık 27 milyon metreküp iken, 2025 yılının 15 Mayıs’ında bu değer 5,7 milyon metreküpe düştü.

ALTINAPA BARAJI’NDA DÜŞÜK SEVİYELER

Kuraklık devam ederse yer altı su kaynaklarına yönelim olabileceğini aktaran Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, “Konya’ya en yakın içme suyu kaynağımız Altınapa Barajı’ndan suları alıyoruz. Altınapa Barajı normal şartlarda 15-20 milyon metreküp emniyetli bir hacimde olması gerekirken kış mevsimindeki düşük yağışlar nedeniyle bu seviye 4 milyon metreküp kadar geriledi. Nisan yağışlarıyla kısmi bir artış görülsede bu seviye henüz yetersiz. Yağış periyodunun devam etmesi veya barajın beslenmesi gerekiyor. Aksi takdirde yer altı sularına dönüş yapılacak ve içme suyu kuyularının faaliyete geçmesi bekleniyor” dedi.

KURAKLIĞIN ETKİLERİ HISSEDİLİYOR

Konya Ovası, son 15 yılın en kurak kışını geçirdiklerini belirten Arık, “Tarım yılı olarak belirlenen ekim ve nisan ayındaki süreçte, geriye dönük 15 yıllık periyotta en kurak kışı yaşadık. Konya genelinde yıllık yağış miktarı ortalama 382 milimetre iken, geçtiğimiz yıl bu rakam 300 milimetreye düştü. Bunun büyük bir kısmı kış mevsiminde gerçekleşti. Eğer 2025 yılı içinde mayıs veya sonbahar aylarında yağışlar normale dönmezse uzun yıllar ortalamasının altında yağış alacağımız kesin” ifadelerini kullandı.

SU TASARRUFU HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Prof. Dr. Arık, Konya’nın yıllık en az 100 milyon metreküp suya ihtiyacı bulunduğunu vurguladı. “Bu miktar geçmişte daha fazlaydı. Altınapa Barajı, bu su ihtiyacını destekleyen önemli bir kaynak. Ancak mavi tünelden suyun gelmemesi ve yoğun yer altı su alımı bu açığı kısmen düzeltse de, vatandaşların kullanılacak suyu tasarruflu tüketmeleri gerekmektedir. Yaz döneminde mayıs ve haziran aylarında yağışların gerçekleşmemesi durumunda su sorunları yaşanabilir. Bu nedenle, vatandaşların su tüketiminde dikkatli olmalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.