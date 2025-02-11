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Barbaros Tapan’a Kültürler Arası Bağlantı Ödülü

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ÖDÜL KAZANAN SANATÇI

Amerika’da “Hollywood Türk Film ve Drama Günleri”ni organize eden Barbaros Tapan, farklı kültürleri bir araya getiren ve sanat aracılığıyla sınırları ortadan kaldıran projeleriyle ödüllendirildi.

SİNEMA VE SANATIN GÜCÜ

Ödül töreninde yaptığı konuşmada, sinema ve televizyonun yalnızca bir eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda toplumları birleştiren etkili bir iletişim dili olduğunu dile getiren Tapan, “Sanatın birleştirici gücü sayesinde, ülkeler ve kültürler arasındaki mesafeleri kısaltmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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