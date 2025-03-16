Gündem

Barcelona, Osimhen İçin Rekor Teklif Yaptı

barcelona-osimhen-icin-rekor-teklif-yapti

GALATASARAY’DA GÖSTERDIĞI PERFORMANS

Sezonun başında Galatasaray’a kiralık olarak katılan Osimhen, attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kurmayı başardı. Osimhen, bu gollerle Barcelona’nın dikkatini çekmeyi de sağladı. Kısa süre içinde gol krallığında zirveye yükselen Osimhen, sezon sonunda kiralık olarak geldiği Napoli’ye geri dönecek. Ancak, futbolcu Napoli’de kalmayı istemiyor.

NAPOLI’nin Yüksek FİYAT POLİTİKASI

Osimhen, daha önce Galatasaray’da kalmak istediğini belirtmişti. Ancak Napoli, futbolcusunu 75 milyon euro’nun altında bir fiyata bırakmaya niyetli değil. Bu miktar, Osimhen’in serbest kalma bedelini oluşturuyor. Bu yıl La Liga’da Barcelona için işler pek yolunda gitmiyor. Şampiyonluk yarışında Atletico Madrid ve Real Madrid ile mücadele eden Barcelona, büyük bir golcü sıkıntısı yaşıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Bahçeli’den Terörü Bitirme Çağrısı

MHP lideri Devlet Bahçeli, terörün kalıcı olarak ortadan kaldırılması için acil adımlar atılması gerektiğini, Suriye'deki PYD/YPG anlaşmasını desteklediğini ve PKK'nın feshi sürecinin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.
Gündem

Fenerbahçe, Samsunspor’a Karşı 2 Puan Kaybetti

Fenerbahçe, Süper Lig 28. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk hedefine zarar verdi. Maçta kritik anlar ve tartışmalı kararlar dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.