Barcelona, Osimhen İçin Rekor Teklif Yaptı

GALATASARAY’DA GÖSTERDIĞI PERFORMANS

Sezonun başında Galatasaray’a kiralık olarak katılan Osimhen, attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kurmayı başardı. Osimhen, bu gollerle Barcelona’nın dikkatini çekmeyi de sağladı. Kısa süre içinde gol krallığında zirveye yükselen Osimhen, sezon sonunda kiralık olarak geldiği Napoli’ye geri dönecek. Ancak, futbolcu Napoli’de kalmayı istemiyor.

NAPOLI’nin Yüksek FİYAT POLİTİKASI

Osimhen, daha önce Galatasaray’da kalmak istediğini belirtmişti. Ancak Napoli, futbolcusunu 75 milyon euro’nun altında bir fiyata bırakmaya niyetli değil. Bu miktar, Osimhen’in serbest kalma bedelini oluşturuyor. Bu yıl La Liga’da Barcelona için işler pek yolunda gitmiyor. Şampiyonluk yarışında Atletico Madrid ve Real Madrid ile mücadele eden Barcelona, büyük bir golcü sıkıntısı yaşıyor.