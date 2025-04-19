Barcelona Tarihi Geri Dönüş Yaptı!

BARCELONA’DAN TARİHİ BİR DÖNÜŞ!

İspanya LaLiga’nın 32. haftasında lider Barcelona, Celta Vigo ile karşılaştı. Sıkı bir mücadeleye sahne olan bu maçta Barcelona, 3-1 geriye düşmesine rağmen maçı 4-3 kazanmayı başardı. 62. dakikada 3-1 geride olan Barcelona, unutulmaz bir geri dönüş gerçekleştirerek 90+8. dakikada penaltıdan gelen gol ile galibiyete ulaşmayı başardı.

KARŞILAŞMANIN İLK YARISI VE Celta VİGO’DAN CEVAP

Ev sahibi ekip Barcelona, 12. dakikada Ferran Torres ile öne geçti. Ancak konuk takım Celta Vigo, 15. dakikada Borja Iglesias’ın golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda ise Celta Vigo, 52 ve 62. dakikalarda Borja Iglesias’ın iki golüyle skoru 3-1’e çıkardı.