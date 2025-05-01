Barcelona ve Inter 3-3 Berabere Kaldı

BARCELONA VE INTER ARASINDAKİ HEYECAN DOLU MÜCADELE

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli etkinliği UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yarı final ilk maçında Barcelona, Inter ile karşı karşıya geldi. Maç, 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Marcus Thuram, 30. saniyede attığı muazzam topuk golü ile Inter’i 1-0 öne geçirdi ve bu gol, Şampiyonlar Ligi yarı finallerindeki en hızlı gol olarak kaydedildi. 21. dakikada kornerden gelen ve kale sahasında seken topu vole ile ağlara gönderen Denzel Dumfries, Inter’in galibiyetini 2-0’a getirdi. Barcelona’dan Lamine Yamal, 24. dakikada sağ kanat üzerinden harika bir golle farkı 1’e indirdi. Devrenin sonunda Ferran Torres, 38. dakikada topu ağlarla buluşturarak durumu 2-2’ye getirdi. Yamal, Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde gol atan en genç futbolcu oldu ve ilk yarı 2-2 eşitlikle sona erdi.

Hızlı hücumlarla rakip savunmayı zor durumda bırakan Inter, 64. dakikada köşe vuruşuyla tekrar öne geçti. Hakan Çalhanoğlu’nun asisti ile topu ağlara gönderen Dumfries, hem kendisinin ikinci, hem de takımının üçüncü golünü kaydetti. Barcelona, hemen ardından Raphinha ile 65. dakikada ceza sahası dışından sert bir şut çekti. Top, üst direğe çarpıp kaleci Yann Sommer’in üzerinden geçerek ağlarla buluştu ve bu sayede skor 3-3’e geldi. Kalan dakikalarda başka gol yaşanmadı ve bu heyecan dolu karşılaşma, 3-3’lük eşitlikle tamamlandı. Inter’de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11’de başlayarak 71 dakika sahada kaldı.

RÖVANŞ MAÇI TARİHİ

Karşılaşmanın rövanşı 6 Mayıs’ta İtalya’da gerçekleşecek. Yarı finalin bir diğer maçında Paris St Germain, Arsenal’i 1-0 mağlup etti. Tüm dünyada büyük bir ilgiyle beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ise 31 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek.