Barclays, Türkiye’de Yeni Aracı Kurum Kuruyor

SPK’DAN BARCLAYS BANK’A ONAY

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu hafta finans dünyasında önemli bir gelişmeye imza attı. Uluslararası hizmet sunan İngiliz devi Barclays Bank PLC, yüzde 100’üne sahip olacağı Barclays Menkul Değerler AŞ adıyla yeni bir aracı kurum kurma izni aldı. SPK’nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Kurul, Barclays Bank PLC’nin yeni aracı kurumunun kuruluşunu onayladı.

FINANSAL İLGİ OLUMSUZ ETKİ YARATMIYOR

Analistler, Kurul’un yeni aracı kurum kuruluşuna izin vermesinin ardından, uzun bir süredir bu ölçekte bir finans kurumunun Türkiye’deki varlığının piyasalar tarafından olumlu karşılanacağını belirtiyor. Daha önce de Türkiye’nin önde gelen bankaları Aktif Yatırım Bankası AŞ ve Fibabanka AŞ’ye ait iki yeni aracı kurum kuruluşu SPK tarafından onaylanmıştı. Bu durum, Türkiye’nin finans alanındaki cazibesinin artarak devam ettiğini gösteriyor.