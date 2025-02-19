Barfiks İstasyonu Devrildi: Genç Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ MEKAN

Şanlıurfa’nın Sırrın Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Parkı’ndaki halı sahada, 16 yaşındaki Ömer Faruk Aslan, barfiks çekmeye çalışırken aniden devrilen demir direğe asıldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, genç gencin kanlar içinde yattığını görerek durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK MÜDAHALESİ VE HASTANE YOLCULUĞU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, acil müdahale yaptıktan sonra Ömer Faruk Aslan’ı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç, hayatını kaybetti.

CENAZE İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Aslan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Olayın meydana gelmesi üzerine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve polis ekipleri tarafından bir inceleme başlatıldı.