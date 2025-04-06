Barış Alper Yılmaz’a Avrupa’dan Teklif!

GALATASARAY’DAN YILDIZ TRANSFERİ

Galatasaray’ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz’a birçok kulübün sezon sonunda transfer teklifinde bulunacağı bildiriliyor. Takımdan ayrılmaya sıcak bakan Barış Alper’in gelecek teklifleri değerlendireceği ifade ediliyor. Ayrıca, bu sezon oynadığı 42 resmi maçta 11 gol ve 6 asistle önemli bir katkı sağlayan Barış Alper’in, sezonu çifte kupayla tamamlamak ve sonrasında Avrupa’da forma giymek istediği yönetime iletildi.

AVRUPA’LILARIN İLGİSİ

İki sezondur gösterdiği performansla dikkat çeken milli yıldız için Avrupa’nın önde gelen liglerinden birçok teklif geldiği biliniyor. İspanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerden bazı kulüplerin Galatasaray ile görüşmelere hazırlandığı öğrenilirken, Barış Alper Yılmaz’ın özellikle İtalya’ya transfer olmayı istediği belirtiliyor.