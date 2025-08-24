Barış Alper Yılmaz’a Sert Eleştiri!

NEOM SC’DEN RESMİ TEKLİF

Suudi Arabistan kulüplerinden NEOM SC, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz için bir transfer teklifi yaptı, ancak sarı kırmızılı yönetim bu teklifi geri çevirdi. Barış Alper Yılmaz, NEOM SC’ye transfer olmayı istemesine rağmen, bu hafta boyunca antrenmanlara katılmadı ve en son Kayserispor’un deplasmanına da gitmedi. Oyuncunun durumu belirsizliğini korurken, Galatasaray’ın eski futbolcusu Hasan Şaş, sporON Youtube kanalında bu durumu eleştirdi.

HASAN ŞAŞ’IN AÇIKLAMALARI

Hasan Şaş, Barış Alper Yılmaz’ın durumunu eleştirerek, “Şimdi Barış Alper Yılmaz, senin menajerin açıklama yapıyorsa sen de ekran karartıyorsan yaptığın açıklamanın arkasında duracaksın, hastayım demeyeceksin” ifadelerini kullandı. Şaş, ayrıca futbolcunun Kayseri’ye gitmesi gerektiğini ve seyircilere Galatasaray için mücadele ettiğini gösterecek şekilde davranması gerektiğini dile getirdi.

Şaş, sözlerine devam ederek, “Sen bunu yapmadın, söz hakkı istiyorsun. Sen nerede yaşıyorsun? 2025 yılında Galatasaray içerisindesin” dedi. Oyuncunun, İngiltere’nin orta sıralarında yer alan takımlardan transfer teklifi almış olabileceğini ve Galatasaray’ın buna izin vermediğinin doğru olmadığını ifade etti. Şaş, “Sen Galatasaray kulübü üzerinde baskı yaratmaya çalışıyorsun. Sen hangi dünyada yaşıyorsun, sen kime baskı yapıyorsun!” şeklinde sert eleştirilerde bulundu.

PARA VE FUTBOL KARİYERİ

Ayrıca, Hasan Şaş, transfer döneminin sonuna yaklaşırken Barış Alper Yılmaz’a ve menajerine yönelik eleştirilerde bulunarak, futbolcunun kendi kariyerini değerlendirmesi gerektiğini belirtti. “Sneijder’i transfer ettik, ben bir orta saha oyuncusunu konsantre etmeye çalışıyorum. Dedim, ‘Oğlum sözleşmen bitiyor oyna.” diyerek, futbolcunun değerinin Sneijder gibi isimlerle karşılaştırılamayacağını vurguladı. Şaş, “Osimhen bu, adamı tüm Avrupa istedi. Sen Osimhen’e göre kendini değerlendirirsen o zaman Suudi Arabistan’da top oynarsın” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.