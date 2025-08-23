Barış Alper Yılmaz İdmana Katılmadı

Gündem

TRANSFER KRİZİ SÜRÜYOR

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın transfer sorunu devam ediyor. NEOM SC’ye transferine henüz onay çıkmayan milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımın gerçekleştirdiği son antrenmanda yer almadı.

KAYSERİSPOR KAFİLESİNE GİREMİYOR

HT Spor’un aktardığı bilgilere göre, Barış Alper Yılmaz, Galatasaray’ın Kayserispor maçında büyük ihtimalle yer almayacak. Yıldız futbolcu, 3-4 gündür antrenmanlara katılmıyor ve bu durumun sebebi de netleşti.

KENDİSİNİ KÖTÜ HİSSEDİYOR

Barış Alper Yılmaz’ın sabah saatlerinde Kemerburgaz Tesisleri’ne gittiği, fakat son idmana katılmayacağını bildirdiği belirtildi. Barış Alper’in antrenmanda yer almadığı süreç için “Kendimi çok kötü hissediyorum” dediği ifade ediliyor.

