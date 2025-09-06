Barış Alper Yılmaz, İdmanlara Dönüyor

BARIŞ ALPER YILMAZ İLE İLGİLİ SON KARAR ALINDI

Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan gelen teklif sonrası idmanlara katılmayan ve transfer olmayı isteyen Barış Alper Yılmaz hakkında başkan Dursun Özbek son kararı verdi. Sabah’ta çıkan habere göre; Yılmaz’ın Dursun Özbek tarafından affedildiği belirtildi. Özbek, milli oyuncuya maddi ya da manevi herhangi bir ceza uygulanmayacağını da açıkladı. Galatasaray’da taraftar gruplarının da Yılmaz’a destek vereceği öğrenildi.

YENİ SÖZLEŞME DETAYLARI

Galatasaray, Barış Alper’in sözleşmesine 100 milyon TL garanti ücretin yanı sıra 30-40 milyon TL düzeyinde performans bonusu koymayı planlıyor. İspanya maçında cezalı duruma düşmesi, Yılmaz’ın moralini daha da düşürdü.

TAKIMA DÖNÜŞÜ BEKLENİYOR

Okan Buruk’un da Yılmaz’a formayı vermek için hazırlandığı ifade edildi. Yılmaz’ın Galatasaray’ın Eyüpspor ile oynayacağı maçta kadroya alınması ve Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt ile oynanacak karşılaşmada sahada olması bekleniyor.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Galatasaray’a 2021 yazında Ankara Keçiörengücü’nden 2 milyon 100 bin euro karşılığında transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile 158 maçta 28 gol ve 22 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.