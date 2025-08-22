Barış Alper Yılmaz’ın Menajerinden Açıklama Geldi

GALATASARAY’DA BARİŞ ALPER YILMAZ HAREKETLİLİĞİ

Trendyol Süper Lig’in başlangıcında 2 maçta 2 galibiyet alan Galatasaray’da, Barış Alper Yılmaz yaptığı 3 golle dikkat çekiyor. Bu süreçte, Sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusuna Suudi Arabistan takımlarından NEOM’dan gelen transfer teklifi reddedildi. Bu gelişmelerin ardından milli futbolcu, sosyal medya hesabından “siyah ekran” paylaşımı yaparak tepkisini gösterdi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Barış Alper Yılmaz’ın menajeri Tuncay Maldan, Galatasaray yönetiminin teklifi geri çevirmesinin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Maldan, Galatasaray Kulübü’nden verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirtti ve “Son günlerde kamuoyunda yoğun biçimde tartışılan süreç hakkında, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla aşağıdaki hususların açıklanması zaruri olmuştur” dedi.

TARTIŞILAN GÖRÜŞMELER

Maldan, Barış’a gelen transfer tekliflerinin kulüp yönetiminin bilgisi dâhilinde iletildiğini ve tüm görüşmelerin bu çerçevede gerçekleştiğini ifade etti. Ancak, görüşmelerin üslubu ve yaklaşımın kendilerini rahatsız ettiğini söyledi. Barış’ın geçtiğimiz iki transfer döneminde kulübüne önemli teklifler getirdiğini ancak “Teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin” sözlerinin verilmesine rağmen farklı bir tavırla karşılaştıklarını açıkladı.

ÜZÜNTÜ VE HAKKININ GASP EDİLMESİ

Maldan, mevcut durumun kendilerini derinden üzdüğünü vurguladı ve Barış’ın, son iki yılda kulüp için yaptığı fedakârlıkların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Yıldız futbolcunun Galatasaray’a daima yakışır şekilde mücadele ettiğini ve artık kendi söz hakkının olması gerektiğini ifade etti.

BAŞKAN ÖZBEK’TEN AÇIKLAMALAR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz’ın transferi konusunda açıklamalarda bulundu. Barış’ın antrenmanlara katılmamasıyla ilgili bir rapor alacağını belirtti ve “Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray’a katkısı da çok büyük” dedi.

Özbek, gazetecilerin “Barış Alper’in satışına izin vermeyeceksiniz” sorusuna ise olumlu yanıt vererek “Teşekkür ederim” dedi. Bu durum, Barış Alper Yılmaz’ın Galatasaray’daki geleceği hakkında daha fazla belirsizlik yarattı.