Barış Alper Yılmaz’ın Menajerinden Açıklama Geldi

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN HAREKETLİ GÜNLER

Trendyol Süper Lig’de 2’de 2 ile başlayan Galatasaray’da, 3 golle dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz için yoğun saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların önemli futbolcusuna Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan gelen teklif reddedildi. Bu durumun ardından milli oyuncu, sosyal medya hesabından “siyah ekran” paylaşımı yaptı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Barış Alper Yılmaz’ın menajeri Tuncay Maldan, Galatasaray’ın teklifi reddetmesi üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Maldan, Galatasaray Kulübü’nden verilen sözlerin yerine getirilmediğini ileri sürdü ve şu ifadeleri kullandı: “Son günlerde kamuoyunda yoğun biçimde tartışılan süreç hakkında, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla aşağıdaki hususların açıklanması zaruri olmuştur.”

TARAFLARI RAHATSIZ EDEN DURUM

Maldan, Barış’a gelen transfer tekliflerinin Galatasaray yönetimi tarafından kendisine yüz yüze iletildiğini belirtti. “Gerçekleşen tüm görüşmeler kulüp yönetiminin bilgisi dâhilinde yürütülmüştür” diyen menajer, “Ancak bu süreçte tarafımızı asıl rahatsız eden husus, görüşmelerin üslubu ve sergilenen yaklaşımdır” ifadesini kullandı.

Barış’a, transfer dönemlerinde önemli teklifler gelmesine rağmen takımda kalmayı tercih ettiğini hatırlatan Maldan, “Kulüp yönetimi bu yaz için ‘Teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin’ şeklinde söz vermiştir” dedi.

DURUMUN ÜZÜCÜ OLDUĞU VURGUSU

“Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız” diyen Maldan, bu durumun kendilerini derinden üzdüğünü belirtti. “Kardeşim Barış’ın ve şahsımın haksız şekilde hedef haline getirilmesi, kulüp için yapılan fedakârlıkların göz ardı edilmesine sebep olmamalıdır” diye ekledi.

BARIŞ’IN SÖZ HAKKI OLMAK ZORUNDA

Son olarak, “Galatasaray’a, sayın başkana ve Barış’a büyük sevgi gösteren taraftarlara şunu söylemek isterim; Barış, son iki maç da dahil olmak üzere, Galatasaray’a yakışır şekilde mücadele verdi. Ama artık Barış’ın da söz hakkı olmalı” diyerek sözlerini tamamladı.

DURSUN ÖZBEK’TEN AÇIKLAMALAR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özbek, Barış Alper’in antrenmanlara katılmamasıyla ilgili bir rapor alacağını duyurdu ve “Dünkü gelişmeleri bilmiyorum. Arkadaşlarla görüşeceğim. Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray’a katkısı da büyük.” dedi.

Özbek, gazetecilerin Barış Alper’in satışına izin verip vermeyecekleri konusundaki sorusuna “Teşekkür ederim” diyerek yanıt verdi.